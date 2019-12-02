Злоумышленник, воспользовавшись ключами, оставленными в машине, незаметно проник внутрь салона и уехал...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 34-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля.В ОМВД России по району Раменки г. Москвы поступило заявление от 45-летнего гражданина. Он сообщил, что у него пропал автомобиль марки «Шкода», припаркованный на улице Лобачевского. Материальный ущерб составил свыше 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом и ключами, оставленными в машине, незаметно проник внутрь и уехал.Похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93