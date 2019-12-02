Идея НАТО об увеличении военной помощи Грузии и Украины вызвала заметное воодушевление среди многих украинцев. Писатель и журналист Анна Шафран посоветовала им умерить свой пыл и вспомнить о судьбе пойманных на тот же крючок грузинов.

Идея НАТО об увеличении военной помощи Грузии и Украины вызвала заметное воодушевление среди многих украинцев. Писатель и журналист Анна Шафран посоветовала им умерить свой пыл и вспомнить о судьбе пойманных на тот же крючок грузинов."Это ж до какой степени надо утратить базовый инстинкт самосохранения и память о недавних событиях?" – на своей странице в "Телеграм" прокомментировала рост энтузиазма в Киеве из-за объявления об увеличении военной помощи со стороны НАТО Анна Шафран. Она напомнила, что это далеко не первый раз, когда Североатлантический альянс пытается использовать другие страны в качестве антироссийского тарана."В 2008 году Грузия была по максимуму экипирована американским оружием. Помогло им это в Южной Осетии? Нет, не помогло, и только добрая воля России позволила режиму Саакашвили сохраниться", – напомнила журналист. Она подчеркнула, что в случае повторения агрессии, Москва вряд ли станет делать еще один жест доброй воли.Накачка Украины американским оружием – занятие еще более бесперспективное, чем вооружение Грузии. "ВСУ 5 лет не могут ничего сделать с народными республиками", – напомнила Анна Шафран. По ее словам, в случае агрессии со стороны Украины России даже не понадобиться вводить войска. "Достаточно будет ракет, как это уже много лет делают американцы", – уверена она."Как можно не понимать, что военная помощь от НАТО – это предложение стать пушечным мясом? Украинцы, вы что, правда хотите быть пушечным мясом?", – обратилась ведущая к гражданам Незалежной, приветствующим опасную в первую очередь для них самих идею НАТО.