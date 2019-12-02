Наконец-то на полную мощность заработала новая скоростная автомобильная дорога М-11 Нева. Старт движению по трассе дал лично президент Владимир Путин.

Наконец-то на полную мощность заработала новая скоростная автомобильная дорога М-11 "Нева". Старт движению по трассе дал лично президент Владимир Путин. Платная автомагистраль общей протяженностью 669 километров связала две столицы — Москву и Петербург. Разрешенная скорость движения по ней — до 130 километров в час. При этом новая М-11 идет в основном параллельно бесплатной трассе М-10 и в нескольких местах пересекает ее. Так что автомобилисты без труда могут перемещаться между дорогами и платить лишь за часть пути. Удобно. И еще строительство новой дороги стало первым удачным опытом реализации механизма государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения. Какие перспективы открываются с полным запуском теперь уже всех участков скоростной автотрассы М-11?Зеленый свет — на всю дорогу до Москвы. Больше не будет ни светофоров, ни перекрестков, ни пешеходных переходов — лишь ровная, прямая, широкая магистраль."Дорога отличная, чистая, ухоженная. Есть стоянки через каждые 25 километров", — сказал один из автомобилистов.М-11 обходит все города и поселки, которые тормозят движение на М-10. Это позволяет держать скорость 110-130 километров в час и добираться от одной столицы до другой за 5,5 -6 часов.Есть 7 съездов на старую дорогу, можно сэкономить на каком-либо отрезке. Но в основном водители пользуются ими, чтобы заехать в придорожные кафе, которых на М10 в изобилии, а на М11 пока в дефиците.Это называется мультифункциональная зона. Здесь заправка, кафе, беседки, тренажеры — можно размять мышцы после долгого сидения за рулем — есть даже теннисный стол.Задачу развивать инфраструктуру президент ставит губернаторам. "Ваша работа на этом не закончилась, а может быть, наоборот, она только начинается. Трасса должна быть обустроена — это целиком и полностью ваша задача. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, Интернет и так далее. Все должно работать по современному, так, как выглядит сама трасса", — отметил Владимир Путин.Строители — первые, кого президент поздравляет с открытием трассы. Новый участок от Петербурга до Тосно — последний, восьмой. И теперь вся М-11 — 669 километров — начинает работать в полноценном режиме."Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы. Но как в таких случаях говорят: в вашем лице поздравляю всех, кто приложил руку к этому, руку, сердце, свой труд", — сказа президент.Строители, семь лет работавшие над созданием этой дороги, будут удостоены правительственных наград, сообщает Путин. И еще новость: трассу назовут "Нева" — этот вариант стал победителем интернет-голосования.Первым ста автомобилистам, въехавшим на новый участок, "Автодор" сделал подарок — транспондеры с символикой М-11. Они позволяют проезжать по всем платным дорогам России, не останавливаясь. А кроме того, это существенно экономит деньги. Стоимость проезда по всей трассе от Петербурга до Москвы — с транспондером — больше 1300 рублей. Проезд без транспондера на легковой машине будет стоить 1820 рублей в будний день и 2020 в выходной. Бензин ориентировочно обойдется в три тысячи. Если путешествовать семьей, получается значительно дешевле, чем добираться поездом или самолетом.Дорога проходит через четыре области: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую. Суммарно здесь проживают 11 миллионов 317 тысяч человек. Плюс население Петербурга и Москвы. Получается, что М-11 связывает между собой 30 миллионов человек.Самый, пожалуй, знаковый для России маршрут проходит по невероятной красоты местам, где свои центры притяжения. Вот Иверский монастырь, построенный по инициативе Патриарха Никона. Даже в пасмурную погоду золотые купола Успенского собора словно подсвечивают небо над озером. Теперь паломникам станет удобнее сюда добираться.Вот Тверской императорский дворец, здесь, путешествуя из Петербурга в Москву, останавливались монархи. Залы дворца украшены гербами Петербурга, Москвы и Твери, а также портретами российских самодержцев. Екатерина Вторая останавливалась в Тверском дворце 8 раз, а в Петровском путевом в Москве — он тоже построен по ее инициативе — всего два раза. Остальные монархи использовали Петровский дворец как последнюю остановку на пути на коронацию в Кремле."Начиная с 1797 года, когда государь-император Павел Петрович первым из наших монархов остановился здесь именно по пути на коронацию, была положена добрая традиция организации торжественных коронационных въездов из Петровского дворца в Москву и народных гуляний напротив дворца на Ходынском поле. Традиция сохранялась до крушения монархии в России, даже несмотря на то что с середины 19 века между двумя имперскими столицами было налажено железнодорожное сообщение", — рассказал старший научный сотрудник Музея Москвы Андрей Цыбульский.Ехать в ту пору по Петербургскому тракту можно было неделями, меняя лошадей на почтовых станциях, ночуя на постоялых дворах. Все это в красках описал Радищев в своем "Путешествии из Петербурга в Москву". Сейчас такой фактуры ему было бы не найти — слишком стремительна жизнь на М-11. Вышний Волочек, который еще недавно называли "пробкой всея Руси", машины пролетают на скорости в 130 километров.Остается доработать только один участок дороги — в районе Твери. Северный объезд — 60 километров – на стадии проектирования, и пока здесь М-11 переходит в бесплатную М-10. Но участок модернизировали; теперь здесь по две полосы движения в каждую сторону, надземные переходы и шумоизоляция.Одно из бесспорных преимуществ дороги – ее полная освещенность; комфортно и безопасно. А еще на опорах помимо фонарей установлены камеры — под надзором каждый метр пути.Наблюдают за дорогой в ситуационных центрах управления. Сюда же обращаются автомобилисты, если в пути случилась неприятность. Пока не везде сигнал мобильной связи стабилен, но по экстренному номеру "112" дозвониться можно всегда.Водитель говорит, что его машина сломалась, он не может тронуться с места. Первым делом оператор выводит на световое табло над трассой предупреждение о неподвижном автомобиле и направляет на место аварийного комиссара. Он поможет, если поломка незначительная, либо вызовет бесплатный эвакуатор, который уберет машину с дороги. На М-11 постоянно дежурят 23 экипажа.У аварийных комиссаров жесткие нормативы. Время "подлета" — 10 минут."Это бесплатный сервис на платной трассе. Комиссары — это руки трассы, а голова - наблюдательный центр", — пояснил гендиректор "Автодора" Дмитрий Дунаев.М-10 отныне трасса-дублер. В последние годы количество проезжавших по ней машин втрое превышало нормативные показатели. Теперь стало свободнее, значительную часть автомобильного потока забрала М-11. За первые сутки работы нового участка "Невы", оправдывая прогнозы, по нему проехали 20 тысяч автомобилей.Новая скоростная автомагистраль между двумя столицами, безусловно, привлечет новых туристов в регионы, по которым она проходит: это и Тверская область, и Новгородская, ведь дорога — это жизнь.