Страшная авария произошла в Забайкальском крае. 19 человек погибли, 15 пострадали. Рейсовый автобус шел из Сретенска в Читу. Из-за лопнувшего переднего колеса водитель не справился с управлением.

Страшная авария произошла в Забайкальском крае. 19 человек погибли, 15 пострадали. Рейсовый автобус шел из Сретенска в Читу. Из-за лопнувшего переднего колеса водитель не справился с управлением.Авария случилась около 15 часов по местному времени. В ГИБДД предполагают, что у пассажирского автобуса Kia Granbird, шедшего из Сретенска в Читу, на мосту лопнуло правое колесо. Автобус бросило вправо, машина пробила заграждение и с высоты более 10 метров рухнула на лед реки Куэнга.В автобусе находились 43 пассажира и водитель. При падении автобус перевернулся. На данный момент известно о 19 погибших, среди них есть дети. Водитель автобуса также погиб.На место трагедии сразу прибыли спасатели и пять бригад скорой помощи. Борт Центра медицины катастроф. Он транспортирует четверых пострадавших в Читу.В трех районных больницах находятся 15 человек.В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает телефон горячей линии для оказания информационной поддержки и экстренной психологической помощи населению. В больницах с пострадавшими и родственниками также работают психологи.Губернатор Александр Осипов посетил нерчинскую больницу. Он пообщался с пациентами и врачами и поставил задачу краевому Минздраву обеспечить всем необходимым.Уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. В регионе объявлен сбор средств для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.