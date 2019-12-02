В спасении пострадавших в аварии в Забайкальском крае участвовали местные жители. Петр Никифоров, услышав о падении автобуса с моста, приехал на место происшествия сразу же. На помощь к раненым прибывали люди, железнодорожники привезли с собой инструмент.

В спасении пострадавших в аварии в Забайкальском крае участвовали местные жители. Петр Никифоров, услышав о падении автобуса с моста, приехал на место происшествия сразу же. На помощь к раненым прибывали люди, железнодорожники привезли с собой инструмент.МЧС, скорая уже были на месте. Из автобуса слышны были крики раненых. Никифоров помог вытащить мужчину, он был еще жив, вытащили женщину — а она уже мертва. Вытащили мать, у которой погибли дети. По словам очевидца, это было ужасное зрелище.Автобус поставили на колеса и срезали крышу. На опознание начали съезжаться родственники погибших, передает РИА Новости.СК возбудил уголовное дело.На место ЧП выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. По словам главы региона, документы на автобус были в порядке, для перевозок он использовался регулярно. К мосту также претензий нет: металлическое ограждение было исправно, пешеходная часть моста огорожена высоким бордюрным ограждением. Его и снес автобус на значительном расстоянии. Но окончательную оценку причин ДТП даст следствие, передает ТАСС.Осипов записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, в том числе — психологически.ДТП произошло на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус с 43 пассажирами сорвался с моста из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенгу. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 21 получил травмы, 14 из них забрали в больницу.