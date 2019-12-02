Глава организации Трезвая Россия Султан Хамзаев заявил в воскресенье, что полная победа над алкоголизмом в России пока не достигнута, но борьба с этим пагубным пристрастием идет успешно.

Глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил в воскресенье, что полная победа над алкоголизмом в России пока не достигнута, но борьба с этим пагубным пристрастием идет успешно. Хамзаев считает, что данные газеты Le Monde, которая проанализировала статистику Всемирной организации здравоохранения в отношении потребления чистого алкоголя, могут говорить лишь "о качественных подвижках"."Победа - это когда проблема решена полностью. Именно о победе в ее стопроцентном понимании пока рано говорить", — отметил Хамзаев.Глава "Трезвой России" подтвердил, что запрет рекламы алкоголя в СМИ и пропаганда здорового образа жизни реально уменьшили употребление спиртного. Согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя в России к 2016 году уменьшилось на 43 процента. В 2017 году россиянин в возрасте старше 15 лет выпивал около 11,1 литра чистого алкоголя в год, в то время как француз – 11,7 литра, пишет РИА Новости.Хамзаев рассказал о попытках алкогольного лобби усилить натиск по технологии "шаг вперед – два назад", поэтому сторонникам трезвого образа жизни важно не расслабляться. За усилия по защите здоровья граждан государству и обществу и обществу за последние семь лет можно поставить "отлично", заключил Хамзаев.