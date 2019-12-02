35-летний Павел Дуров – предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Но мало кто знает о личной жизни лауреата стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской стипендии. Самая знаменитая эскортница страны Настя Рыбка преподняла завесу тайны.

35-летний Павел Дуров – предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. Но мало кто знает о личной жизни лауреата стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской стипендии. Самая знаменитая эскортница страны Настя Рыбка преподняла завесу тайны."Я была у Дурова в гостях, – рассказала Рыбка. – Большая квартира, метров 150. Типичная квартира программиста. Он написал мне сам в "Инстаграм", договорились встретиться, сходили в White Club. Я пришла встретиться с нормальным парнем, думала, может мы друг другу понравимся. А он пришел на встречу неофициально со своим парнем..."Затащить в постель миллиардера любительнице богатых мужиков Рыбке не удалось – он оказался не по этой части... "Они не говорили об этом, но я по отношению вижу, – пояснила Настя свои подозрения об однополых контактах Павла. – Охранник был здоровый черный негр. Когда мальчики стоят близенько друг к дружке, у них нет дистанции совсем, друг о друга трутся. Они живут втроем: он, его чувак и девчонка. Я к нему поподкатывала, он меня подсбрил. Я не поняла почему, а потом увидела эти телячьи нежности".После того, как поняла, что с этим мужиком у нее не получится, она не стала стесняться в выражениях. "Самое большое разочарование: дуров маленького роста, худенький, щупленький, дрищ с диатезом на щеках", – заявила она в программе "Хочу сибаса", которая выходит на онлайн-платформе PREMIER.