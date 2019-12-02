Журналист и блогер Василий Уткин жестко припечатал Артема Дзюбу. Мужчина крайне неодобрительно высказался о поведении футболиста.

Журналист и блогер Василий Уткин жестко припечатал Артема Дзюбу. Мужчина крайне неодобрительно высказался о поведении футболиста.Медиа-персоне не понравилось, как спортсмен высказался о болельщиках своей команды после матча18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". По мнению Уткина, Дзюбе наоборот следовало бы помиловать фанатов красно-белых, вместо того, чтобы злиться на них.На данный момент, болельщики "Спартака" находятся под стражей за нецензурную брань с трибун во время игры. Ранее они развесили оскорбительные баннеры, на которых отмечали, что футболист заслуживал матерные высказывания во время игры в Сан-Марино. Тогда фанаты буквально облили помоями Дзюбу.Василий подчеркнул, что Артему следовало бы высказаться о пощаде перегнувших палку поклонниках. Тем не менее, вместо этого спортсмен бодро удалился в ресторан после игры."Люди находятся под арестом за слова, а ты мог бы прямо после игрыпублично и открыто заявить о недопущении подобного. Попросить публично исказать, что все зашло слишком далеко. Ты еще их и фашистами в придачуназвал. Кто ты после этого?", – жестко высказался журналист в своем личном Телеграмм-канале.18 Ноя 2019 в 1:20 PSTРанее Уткин ситуацию с возможным недопуском российских спортсменов на Олимпиаду. По мнению блогера, решениекомитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) действительно превращает инцидент в каламбур."Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называтьскотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И дажемамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, спомощью чего я смотрю на мир.Мне грустно. У меня много слов", – высказался тогда Василий.