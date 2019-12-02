Журналист и блогер Василий Уткин жестко припечатал Артема Дзюбу. Мужчина крайне неодобрительно высказался о поведении футболиста.
Журналист и блогер Василий Уткин жестко припечатал Артема Дзюбу. Мужчина крайне неодобрительно высказался о поведении футболиста.
Медиа-персоне не понравилось, как спортсмен высказался о болельщиках своей команды после матча
18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". По мнению Уткина, Дзюбе наоборот следовало бы помиловать фанатов красно-белых, вместо того, чтобы злиться на них.
На данный момент, болельщики "Спартака" находятся под стражей за нецензурную брань с трибун во время игры. Ранее они развесили оскорбительные баннеры, на которых отмечали, что футболист заслуживал матерные высказывания во время игры в Сан-Марино. Тогда фанаты буквально облили помоями Дзюбу.
Василий подчеркнул, что Артему следовало бы высказаться о пощаде перегнувших палку поклонниках. Тем не менее, вместо этого спортсмен бодро удалился в ресторан после игры.
"Люди находятся под арестом за слова, а ты мог бы прямо после игры
публично и открыто заявить о недопущении подобного. Попросить публично и
сказать, что все зашло слишком далеко. Ты еще их и фашистами в придачу
назвал. Кто ты после этого?", – жестко высказался журналист в своем личном Телеграмм-канале.
18 Ноя 2019 в 1:20 PST
Ранее Уткин ситуацию с возможным недопуском российских спортсменов на Олимпиаду. По мнению блогера, решение
комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) действительно превращает инцидент в каламбур.
"Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть
скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже
мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с
помощью чего я смотрю на мир.
Мне грустно. У меня много слов", – высказался тогда Василий.