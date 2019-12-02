Буквально на днях стало известно, что Диана Шурыгина и Андрей Шлянин официально развелись. Сейчас девушка встречается с другим молодым человеком, но все равно переживает по поводу развала прошлых отношений.

Буквально на днях стало известно, что Диана Шурыгина и Андрей Шлянин официально развелись. Сейчас девушка встречается с другим молодым человеком, но все равно переживает по поводу развала прошлых отношений.Слухи о том, что в молодой семье происходит нечто нездоровое появились еще летом. Тогда злопыхатели на все лады упрекали Диану в измене ее супругу. Девушка долго хранила молчание, однако после сообщила, что у нее действительно появились чувства к другому человеку.И тем не менее, спокойно отреагировать на развод блогер не смогла. Сегодня Шлянин в телефонном разговоре сообщил ей, что наконец-то забрал из ЗАГСа свидетельство о расторжении брака. Это известие буквально выбило Шурыгину из колеи, серьезно расстроив."Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас,но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами", – передает слова знаменитости издание . По утверждению источника, Диана поделилась своими откровениями с подписчиками своей страницы в социальной сети "Инстаграм". Тем не менее, аккаунт закрыт. По всей видимости, некоторые вещи Диана не хочет выносить на обсуждение.2 Дек 2019 в 5:05 PSTБлогер заметила, что причиной развода стало ее нежелание иметь детей. По ее словам, Шлянин очень хотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако знаменитость еще не готова исполнять родительские обязанности. По всей видимости, Диана старается относиться достаточно серьезно к роли матери, т.к. она накладывает определенные ограничения и требует большой ответственности.