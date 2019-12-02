УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гаюрова Файзали Тоировича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гаюрова Файзали Тоировича, 04.08.1981 года рождения, уроженца Р. Таджикистан, местонахождение которого неизвестно с 15.06.2019.Приметы: азиатский тип внешности, на вид 35-40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, глаза темные.Особые приметы: носит бороду.Был одет: серая футболка, синие джинсы, белые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93