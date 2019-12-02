Дочь певицы Кристины Орбакайте устроила представление в модном бутике. Семилетняя Клавдия Земцова устала ожидать звездную родительницу.

Дочь певицы КристиныОрбакайте устроила представление в модном бутике. Семилетняя Клавдия Земцоваустала ожидать звездную родительницу.Артистка взяла дочь нашопинг. В какой-то момент ходить по магазинам дочери Кристины Орбакайтенадоело. Ожидая маму из примерочной, Клавдия решила размяться.На глазах у продавцов идругих посетителей бутика девочка принялась демонстрировать растяжку. Земцова легкосела на шпагат. Известно, что наследница звезды занимается балетом.Фотографии, на которых,семилетняя Клава показывает "класс" появились в личном аккаунте ребенка в "Инстаграм"."Пока мама покупает себе красоты, я решила немного растянуться", – значится подснимками.Отметим, что дочьживет на две страны. У артистки дом в Майами, поэтомузнаменитое семейство часто туда наведывается.30 Ноя 2019 в 7:07 PSTВ первый класснаследница звезды пошла в США, однако уже на следующий год девочкасменила школу. Теперь Клавдия Земцова учится в России. По слухам, Орбакайтеочень тяжело переносила расставание с дочерью. Как известно, артистка живет и трудится на родине.Добавим, что в школенаследница звезд мало чем выделяется среди сверстников. приобреладочери форму бюджетного бренда, поэтому Клавдия выглядит весьма скромно.