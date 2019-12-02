Дочь певицы Кристины
Орбакайте устроила представление в модном бутике. Семилетняя Клавдия Земцова
устала ожидать звездную родительницу.
Дочь певицы Кристины
Орбакайте устроила представление в модном бутике. Семилетняя Клавдия Земцова
устала ожидать звездную родительницу.
Артистка взяла дочь на
шопинг. В какой-то момент ходить по магазинам дочери Кристины Орбакайте
надоело. Ожидая маму из примерочной, Клавдия решила размяться.
На глазах у продавцов и
других посетителей бутика девочка принялась демонстрировать растяжку. Земцова легко
села на шпагат. Известно, что наследница звезды занимается балетом.
Фотографии, на которых,
семилетняя Клава показывает "класс" появились в личном аккаунте ребенка в "Инстаграм".
"Пока мама покупает себе красоты, я решила немного растянуться", – значится под
снимками.
Отметим, что дочь
живет на две страны. У артистки дом в Майами, поэтому
знаменитое семейство часто туда наведывается.
30 Ноя 2019 в 7:07 PST
В первый класс
наследница звезды пошла в США, однако уже на следующий год девочка
сменила школу. Теперь Клавдия Земцова учится в России. По слухам, Орбакайте
очень тяжело переносила расставание с дочерью. Как известно, артистка живет и трудится на родине.
Добавим, что в школе
наследница звезд мало чем выделяется среди сверстников. приобрела
дочери форму бюджетного бренда, поэтому Клавдия выглядит весьма скромно.