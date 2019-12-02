Певица Настя Каменских нередко эпатирует публику самыми разнообразными снимками. Правда, в этот раз пользователи предпочли публично унизить знаменитость, нежели восхититься образом.

Певица Настя Каменских нередко эпатирует публику самыми разнообразными снимками. Правда, в этот раз пользователи предпочли публично унизить знаменитость, нежели восхититься образом.Девушка славится своей любовью к нестандартным нарядам. Не обошлось без экстравагантной детали и в этот раз. Красотка позирует в кадре в длинном черном платье. Примечательной деталью наряда является откровенный вырез в области паха, оформленный золотыми лентами.Впрочем, на этом Анастасия не остановилась и надела на себя пластиковую маску. Волосы она предпочла собрать в высокий хвост, продемонстрировав поклонникам роскошную шевелюру. Дополнил образ вечерний макияж, подчеркнувший естественные черты лица знаменитости и выделивший ее глаза.Стоит отметить, что на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Каменских завела отдельную рубрику, в рамках которой делится с поклонниками своими новыми нарядами и просит их оценить. Обычно, подписчики спешат заметить, что образы невероятно идут певице, однако в этот раз далеко не все были готовы рассыпаться в комплиментах. Многие обратили внимание на экстравагантный вырез, который кажется неуместным в таком облике знаменитости.2 Дек 2019 в 2:46 PST"Вырез отстой 👎👎👎" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Че за ******** вырезана 👎 уже не знают что надеть.и если вырезать то надо было прям по середине))", "Что не сделаешь ради хайпа🤷🏻‍♀️", "Вырез конечно капец..а сам образ👍", "Еще раз доказывают что у наших типа звезд огоромные проблемы со вкусом...", – высказались пользователи.