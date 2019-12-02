В Единой России потребовали от Министерства здравоохранения и Генеральной прокуратуры разобраться с обеспечением аптек и поликлиник лекарствами для тяжелобольных пациентов. Также партийцы обратили внимание на необходимость проведения проверки законности отказа медицинских учреждений от закупки оригинальных препаратов и фиксации побочных явлений при использовании отечественных дженериков.

В "Единой России" потребовали от Министерства здравоохранения и Генеральной прокуратуры разобраться с обеспечением аптек и поликлиник лекарствами для тяжелобольных пациентов. Также партийцы обратили внимание на необходимость проведения проверки законности отказа медицинских учреждений от закупки оригинальных препаратов и фиксации побочных явлений при использовании отечественных дженериков.Запросы в Минздрав и Генпрокуратуру направил депутат Госдумы Михаил Старшинов. Поводом для этого послужили сообщения в СМИ, а также обращения от граждан."Необходимо, чтобы Минздрав в кратчайшие сроки определил механизмы разрешения сложившейся ситуации, а Генпрокуратура дала правовую оценку отказу медицинских учреждений от приобретения оригинальных препаратов и фиксации побочных эффектов", – подчеркнул парламентарий.Напомним, ранее в СМИ появилась информация о жалобах больных муковисцидозом и их родственников. Они рассказывали о нехватке лекарственных средств, необходимых при этом генетическом заболевании.Более того, по словам пациентов, в медицинских учреждениях отказывались фиксировать побочные эффекты, возникавшие при использовании отечественных дженериков. Ранее необходимые препараты находились в широком доступе как в поликлиниках, так и в аптеках.