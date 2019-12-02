В Германии почтили память советских солдат, погибших в плену у нацистов.

В Германии почтили память советских солдат, погибших в плену у нацистов.Акцию приурочили ко Дню Неизвестного солдата. Несколько десятков человек возложили венки и цветы на братскую могилу в Кельне.За этим мемориалом ухаживают сами жители, в основном, из числа русских эмигрантов, передает "Россия 24". Завтра такая же акция пройдет в Дюссельдорфе. В ней примут участие около полутора тысяч человек."Мы проводим эти мероприятия шестой год по разным могилам, потому что их очень много. Хотим охватить все могилы, которые находятся на территории севера, чтобы за каждой закрепить людей, чтобы они смотрели и ухаживали за ними", — говорит председатель общественной организации "Память" Александр Россолай.