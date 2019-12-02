В Киеве киллер обстрелял автомобиль, в котором помимо потенциальной жертвы находился и маленький ребенок. Трехлетний мальчик погиб от полученных ранений.

В Киеве киллер обстрелял автомобиль, в котором помимо потенциальной жертвы находился и маленький ребенок. Трехлетний мальчик погиб на месте от полученных ранений, сообщает украинское агентство "УНН". Отец, находившийся за рулем, также получил огнестрельные ранения.Инцидент произошел в воскресенье вечером (в 18.00 по Москве) на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В городе введен план "Сирена".