В рамках занятия участники на понятном для ребят языке разъяснили понятия «право» и «обязанность», на конкретных примерах пояснив разницу между ними.

В Киржаче на базе местной библиотеки состоялся тематический урок для ребят, которые в будущем году пойдут в школу. Спикерами мероприятия стали сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району.В рамках занятия участники на понятном для ребят языке разъяснили понятия «право» и «обязанность», на конкретных примерах пояснив разницу между ними.Особое внимание в ходе урока было уделено Правилам дорожного движения. Вместе с автоинспектором мальчишки и девчонки повторили правила перехода улицы, познакомились с дорожными знаками, сигналами светофора, правилами поведения на дороге и в транспорте. Ребята с большим интересом участвовали в разборе различных дорожный ситуаций.Чтобы закрепить приобретенные знания, ребята посмотрели мультфильм «Уроки тетушки Совы. Правила безопасности на дороге» и ответили на вопросы инспектора.В качестве благодарности за познавательное занятие мальчишки и девчонки передали работникам библиотеки собственноручно подготовленные рисунки, которые украсят библиотечную выставку.