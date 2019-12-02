В Крыму капитан полиции проявил храбрость во время задержания нетрезвого водителя. Сотруднику правоохранительных органов пришлось прокатиться на капоте автомобиля хулигана, который ..

В Крыму капитан полиции проявил храбрость во время задержания нетрезвого водителя. Сотруднику правоохранительных органов пришлось прокатиться на капоте автомобиля хулигана, который пытался скрыться.По данным , полицейский смог остановить злоумышленника. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые провели освидетельствование водителя. Тот находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.