Один из фигурантов уголовного дела проник на крышу жилого дома, откуда, используя альпинистское снаряжение, спустился в квартиру потерпевшего, после чего впустил в нее двоих соучастников...

СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и хищении у гражданина денежных средств в особо крупном размере.Установлено, что один из фигурантов уголовного дела проник на крышу жилого дома, откуда, используя альпинистское снаряжение, спустился в квартиру потерпевшего, после чего впустил в нее двоих соучастников. Находясь в помещении, злоумышленники связали потерпевшему руки, нанесли несколько ударов по голове и туловищу металлической трубой и похитили деньги и сейф с денежными средствами, после чего скрылись.Общая сумма материального ущерба составила свыше 12 миллионов рублей.По данному факту СО ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», которое впоследствии передано в СЧ СУ УВД по ЮВАО и переквалифицировано по статье 162 УК РФ «Разбой».К уголовной ответственности привлечены двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант уголовного дела от органов предварительного расследования скрылся.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28