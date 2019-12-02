В Москве полицейские задержали таксиста, подозреваемого в жестоком избиении пассажира. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает . Инцидент произошел 30 ноября. ..

В Москве полицейские задержали таксиста, подозреваемого в жестоком избиении пассажира. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает "".Инцидент произошел 30 ноября. Мужчина заказал такси для поездки из столичного торгового центра в поселок Мосрентген. Когда машина прибыла по адресу, пассажир громко хлопнул дверью при выходе.В результате между водителем и мужчиной произошел словесный конфликт. В какой-то момент таксист подошел к пассажиру и ударил его ногой в живот, после чего скрылся, передает .Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает, сообщает агентство "Москва".