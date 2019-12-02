Похищенные рельсы фигурант планировал сдать в пункт приема металлолома.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В сентябре текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился представитель одного из местных предприятий, сообщивший, что с железнодорожного полотна, ведущего к помещениям склада, похищены несколько метров рельсов. Сумма причиненного ущерба превысила 21 000 руб.Оперативники уголовного розыска, изучив полученную информацию, провели комплекс мероприятий, в результате которых установили личность и задержали злоумышленника.Похищенное имущество полицейские обнаружили в гараже фигуранта.По версии следствия, обвиняемый, проезжая мимо, обнаружил демонтированные неизвестным лицом рельсы, перенес их в свой автомобиль и транспортировал. В дальнейшем похищенное фигурант планировал сдать в пункт приема металла, однако этом помешали полицейские.