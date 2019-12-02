Полицейские застали мальчишек с поличным. Возведенную конструкцию разобрали, а детей доставили в кабинет инспекции по делам несовершеннолетних.

Машинист проходящего поезда сообщил в местный линейный отдел полиции на транспорте, что мальчишки устраивают на рельсах препятствия из камней и досок. Полицейские застали мальчишек с поличным. Возведенную конструкцию разобрали, а детей доставили в кабинет инспекции по делам несовершеннолетних. Мальчишки 2008 и 2010 годов рождения признались, что сделали это ради любопытства. На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье «ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщает .