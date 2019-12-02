В понедельник, 2 декабря, в жилом доме на Советской улице в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на шестом этаже. Площадь возгорания составила 15 ..

В понедельник, 2 декабря, в жилом доме на Советской улице в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на шестом этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.В результате один человек пострадал. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. Как уточняет , на первом этаже дома находился детский сад. Из помещения эвакуировали 39 детей и 13 взрослых.