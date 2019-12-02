В рабочем поселке Варгаши Курганской области появилась необычная горка, изготовленная из раритетной пожарной машины. Ее изготовили на Варгашинском заводе противопожарного ..

В рабочем поселке Варгаши Курганской области появилась необычная горка, изготовленная из раритетной пожарной машины. Ее изготовили на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования.По данным , ранее машина принадлежала одной из пожарных частей в другом регионе. Ее отдали предприятию при поставке в эту часть новой противопожарной техники.