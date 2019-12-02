Не так давно мама певицы Валерии перенесла серьезную операцию – эндопротезирование коленных суставов. Сейчас женщина постепенно восстанавливается.

Не так давно мама певицы Валерии перенесла серьезную операцию – эндопротезирование коленных суставов. Сейчас женщина постепенно восстанавливается.Галина Николаевна легла под нож хирургов еще летом. Женщине было очень тяжело ходить, поэтому потребовалось врачебное вмешательство. Обойтись без операции, к сожалению, было нельзя, однако опытные специалисты сделали все по высшему разряду.Сейчас же женщина проходит курс реабилитации, о чем Валерия рассказала в своем микроблоге. Певица рассказала, что помимо лечения в клиниках ее мама старается не расслабляться и дома. Ей нужно постоянно ходить, поэтому звезда отечественного шоу-бизнеса подарили ей специальную беговую дорожку. По словам супруги Иосифа Пригожина, снаряд не занимает много места в квартире и весьма удобен."На днях подарили маме компактную беговую дорожку, потому чтотренироваться на ней просто необходимо – в зимний период на улицеособенно не погулять, выходить из дома в ее случае пока небезопасно. Какздорово, что нашлось такое замечательное решение", – рассказала Валерия.2 Дек 2019 в 2:21 PSTОна отметила, что Галина Николаевна полна сил и решимости как можно скорее встать на ноги. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что ее мама также решилась худеть к весне. Сейчас женщина сидит на диете, что также входит в ее реабилитационный процесс, потому что чем меньше вес – тем меньше нагрузка на суставы.