В своем интервью сразу нескольким западным изданиям Владимир Зеленский позволил себе весьма странное заявление о судьбе жителей Донбасса, симпатизирующих России. Они, по словам президента Украины, могут переехать жить в соседнюю страну. В разговоре с Дни.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько указал на циничность подобной позиции.

В своем интервью сразу нескольким западным изданиям Владимир Зеленский позволил себе весьма странное заявление о судьбе жителей Донбасса, симпатизирующих России. Они, по словам президента Украины, могут переехать жить в соседнюю страну. В разговоре с "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько указал на циничность подобной позиции."Те, кто за Россию, могут переехать", – в интервью европейским изданиям рассказал Владимир Зеленский о судьбе жителей Донбасса. Он указал на то, что Россия выдает паспорта тем, кто находится в Донецкой и Луганской областях."Этоуже верх цинизма", – прокомментировал специально для "" слова президента Украины Богдан Безпалько. "Эти людитам живут. И то, что они сейчас получают российское гражданство – это вина какраз украинской власти, которая украинское гражданство сделала для нихфактически токсичным, которая лишила их во многом социальных гарантий, котораялишила их в принципе одного из основных прав человека – права на жизнь", – напомнил политолог."Это,конечно, очень цинично предлагать людям уезжать из страны если они не довольныэтой политикой", – добавил он. Вместо того, чтобы указывать недовольным на дверь, возможно, украинским властям стоило бы прислушаться к их желаниям и позволить им влиять на собственную судьбу и будущее своего региона.Зеленский фактически предлагает депортацию всем "пророссийским" жителям Донбасса. А потом, этот же самый Зеленский будет стоять со свечкой и скорбной физиономией, вспоминая "страшное преступление советского режима" - депортацию крымских татар.— Голос Мордора (@spacelordrock)"Не самли Зеленский пару месяцев назад говорил о том, что жители Донбасса и Крыма –это его дети, которых он будет душить в объятиях и исключительно позитивом", – напомнил Богдан Безпалько. Президенту Украины, по его словам, стоит более внимательно отнестись к собственным словам и наконец определиться с позицией."Впринципе, жители Донбасса не против уйти из Украины. Но они хотят уйти оттудавместе со своими домами, со своими семьями и со своейземлей", – заметил эксперт. Люди живут в Донбассе целыми поколениями и заслужили право влиять на статус региона, уверен Богдан Безпалько. "ЗемляЗеленскому не принадлежит", – подчеркнул он.