Основная цель - снижение себестоимости, увеличение объемов выпуска и повышение качества продукции.

В Киржачском районе на научно-производственном объединении «Наука» идет завершающая стадия амбициозного инвестиционного проекта «Комплексное развитие производства авиационных агрегатов». Общий объем инвестиций — более 2 миллиардов рублей.Это гальваническое оборудование позволяет наносить защитное покрытие на детали из алюминия, стали меди и титана. С 30-х годов прошлого века НПО «Наука» - одно из ключевых разработчиков в области создания систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспечения, систем автоматического регулирования давления для авиационно-космической техники в России. Основная ценность и ключевой фактор успешного развития объединения - его коллектив. Предприятие сотрудничает практически со всеми техническими учебными заведениями области, а руководящий состав проходит обучение по программе "Лидеры производительности" в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"Светлана Рябкова, директор по персоналу НПО «Наука»: «Очень высоко профессиональные кадры такие, которых у нас здесь на рынке труда нет, поэтому кого бы мы ни подобрали на рынке труда, а у нас отбор очень жесткий, мы вынуждены здесь дальше доращивать сами, своими внутренними программами обучения».В настоящее время завершается строительство производственно испытательного комплекса общей площадью около 16 тысяч квадратных метров. Ввод корпусов намечен на 2 квартал следующего года. Новый завод будет и дальше производить системы жизнеобеспечения летательных аппаратов, при этом в филиале дополнительно появится несколько сотен рабочих местВладимир Лабадин, заместитель Генерального директора, директор филиала ПАО НПО «Наука»: «Когда-то мы стартовали здесь с 200 человек, на сегодняшний день порядка 460 человек и на окончание переноса производства, его полностью запуска будет еще 300 рабочих мест заполнено и запущено».Проект предусматривает модернизацию производительных мощностей и всей инфраструктуры. Основная цель - снижение себестоимости, увеличение объемов выпуска и повышение качества продукции. Это и в будущем обеспечит компанию отечественными и зарубежными заказами.Александр Сыпченко, Александр Голубев«Вести-Владимир»