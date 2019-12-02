Основная цель - снижение себестоимости, увеличение объемов выпуска и повышение качества продукции.
В Киржачском районе на научно-производственном объединении «Наука» идет завершающая стадия амбициозного инвестиционного проекта «Комплексное развитие производства авиационных агрегатов». Общий объем инвестиций — более 2 миллиардов рублей.
Это гальваническое оборудование позволяет наносить защитное покрытие на детали из алюминия, стали меди и титана. С 30-х годов прошлого века НПО «Наука» - одно из ключевых разработчиков в области создания систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспечения, систем автоматического регулирования давления для авиационно-космической техники в России. Основная ценность и ключевой фактор успешного развития объединения - его коллектив. Предприятие сотрудничает практически со всеми техническими учебными заведениями области, а руководящий состав проходит обучение по программе "Лидеры производительности" в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"
Светлана Рябкова, директор по персоналу НПО «Наука»: «Очень высоко профессиональные кадры такие, которых у нас здесь на рынке труда нет, поэтому кого бы мы ни подобрали на рынке труда, а у нас отбор очень жесткий, мы вынуждены здесь дальше доращивать сами, своими внутренними программами обучения».
В настоящее время завершается строительство производственно испытательного комплекса общей площадью около 16 тысяч квадратных метров. Ввод корпусов намечен на 2 квартал следующего года. Новый завод будет и дальше производить системы жизнеобеспечения летательных аппаратов, при этом в филиале дополнительно появится несколько сотен рабочих мест
Владимир Лабадин, заместитель Генерального директора, директор филиала ПАО НПО «Наука»: «Когда-то мы стартовали здесь с 200 человек, на сегодняшний день порядка 460 человек и на окончание переноса производства, его полностью запуска будет еще 300 рабочих мест заполнено и запущено».
Проект предусматривает модернизацию производительных мощностей и всей инфраструктуры. Основная цель - снижение себестоимости, увеличение объемов выпуска и повышение качества продукции. Это и в будущем обеспечит компанию отечественными и зарубежными заказами.
Александр Сыпченко, Александр Голубев
«Вести-Владимир»