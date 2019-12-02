Певец Сергей Лазарев похвастался талантами старшего отпрыска Никиты. Пятилетний сын вокалиста удивил всех на детском празднике.

Певец Сергей Лазарев похвастался талантами старшегоотпрыска Никиты. Пятилетний сын вокалиста удивил всех на детском празднике.Сергей Лазарев счастливый отец двух прекрасных малышей. Рождениесына Никиты артист скрывал два с половиной года, а появление дочери Анны ровногод. Оба раза наследников вокалисту вынашивали суррогатные мамы.Между тем отпрыски звезды полноценные брат и сестра по обоимродителям. Никита и Аня невероятно похожи друг на друга: Лазарев часто публикует в соцсетях снимки и видео с участием детей, поэтому любой желающий может самостоятельноубедиться в этом.Сергей обожает делиться успехами малышей. Например, на празднованиидня рождения дочки Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории – Лазарев заснял, как Никитаучаствует в танцевальном батле.Мальчик, не стесняясь толпы, вышел в круг и сплясал брейк-данс.Пятилетний Никита изображал сложные элементы танца: прыжки,обороты на руках и многое другое. Было заметно, что ребенкунравится быть в центре внимания.Видео с выступлением ребенка опубликовал в "Инстаграм". "Сынуля жжжет 🔥🔥😂Ну,главное концовка запоминающаяся! 😂😂😂❤️❤️Танцор Диско отдыхает! Весь в Папу😂❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик артист.Подписчики похвалили наследника . "Вот такничего себе🔥 Детки отжигают! Есть в кого👍😊", 😂😂👍👏👏👏! О, Никитка дает!! СУПЕР! 👌👌Молодчина!👏Сергей тебе респект, за сыну!!!",– отмечали пользователи Сети.