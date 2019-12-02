Певец Сергей Лазарев похвастался талантами старшего
отпрыска Никиты. Пятилетний сын вокалиста удивил всех на детском празднике.
Певец Сергей Лазарев похвастался талантами старшего
отпрыска Никиты. Пятилетний сын вокалиста удивил всех на детском празднике.
Сергей Лазарев счастливый отец двух прекрасных малышей. Рождение
сына Никиты артист скрывал два с половиной года, а появление дочери Анны ровно
год. Оба раза наследников вокалисту вынашивали суррогатные мамы.
Между тем отпрыски звезды полноценные брат и сестра по обоим
родителям. Никита и Аня невероятно похожи друг на друга: Лазарев часто публикует в соцсетях снимки и видео с участием детей, поэтому любой желающий может самостоятельно
убедиться в этом.
Сергей обожает делиться успехами малышей. Например, на праздновании
дня рождения дочки Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории – Лазарев заснял, как Никита
участвует в танцевальном батле.
Мальчик, не стесняясь толпы, вышел в круг и сплясал брейк-данс.
Пятилетний Никита изображал сложные элементы танца: прыжки,
обороты на руках и многое другое. Было заметно, что ребенку
нравится быть в центре внимания.
Видео с выступлением ребенка опубликовал в "Инстаграм". "Сынуля жжжет 🔥🔥😂Ну,
главное концовка запоминающаяся! 😂😂😂❤️❤️
Танцор Диско отдыхает! Весь в Папу😂❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик артист.
Подписчики похвалили наследника . "Вот так
ничего себе🔥 Детки отжигают! Есть в кого👍😊", 😂😂👍👏👏👏! О, Никитка дает!! СУПЕР! 👌👌Молодчина!👏Сергей тебе респект, за сыну!!!",
– отмечали пользователи Сети.