Актер Демис Карибидис и юморист Михаил Галустян сразились в юмористическом состязании. Выполняя задания, знаменитости обидели шоумена Максима Галкина.

Актер Демис Карибидис и юморист Михаил Галустян сразились вюмористическом состязании. Выполняя задания, знаменитости обидели шоумена МаксимаГалкина.Карибидис и Галустян появились в ютуб-шоу Comment Out. Актерысражались друг с другом за годовой запас картофеля и лапши быстрогоприготовления.В рамках шоу Демис должен был написать в "Инстаграм" вокалисткиНадежды Бабкиной следующий комментарий: "Ты права Надежда, Макс Галкин, какянтарные бусы – тоже висит на шее пенсионерки Аллы Пугачевой".Интересно, что в тексте сообщения необходимо было отметитьне только саму Бабкину, но и никнеймы Галкина и Пугачевой – это, по словамведущего шоу Владимира Маркони, гарантирует, что Максим и его супруга АллаБорисовна увидят комментарий от Карибидиса.Демис не хотел обижать Максима, однако перспектива наказания, артиста обещали избить полотенцем, его пугала еще больше. "Ты знаешь, Максимстолько шуток в свой адрес в этом смысле прочитал и услышал", – успокаивал его соперникМихаил Галустян.В итоге Карибидис опубликовал унизительный для Галкинакомментарий. После актеру вновь пришлось вспомнить о Примадонне и ее супруге. Наочередной жеребьевке его опять поставили перед выбором: оскорбить уже саму АллуПугачеву, либо написать гадость близким друзьям, среди которых много известныхлюдей."Ты же явно весишьбольше восьми килограмм, как тебя пускают в салон самолета? Твое место со всемиостальными животными в багажном отделении", – звучал текст сообщения, который ДемисКарибидис должен был отправитьАртист отказался выполнить задание. Он предпочел послать обидныесообщения друзьям, ведь восстановить отношения с ними легче, нежели объяснитьсяперед Примадонной.Отметим, что в одном из интервью признавалась,что не содержит молодого мужа. Более того, артистка, как оказалось, полностьюзависит от супруга в финансовом плане. Все бизнес-идеи Пугачевой провалились, а ее пенсия на тот момент составляла всего 17 тысяч рублей.