Актер Демис Карибидис и юморист Михаил Галустян сразились в
юмористическом состязании. Выполняя задания, знаменитости обидели шоумена Максима
Галкина.
Актер Демис Карибидис и юморист Михаил Галустян сразились в
юмористическом состязании. Выполняя задания, знаменитости обидели шоумена Максима
Галкина.
Карибидис и Галустян появились в ютуб-шоу Comment Out. Актеры
сражались друг с другом за годовой запас картофеля и лапши быстрого
приготовления.
В рамках шоу Демис должен был написать в "Инстаграм" вокалистки
Надежды Бабкиной следующий комментарий: "Ты права Надежда, Макс Галкин, как
янтарные бусы – тоже висит на шее пенсионерки Аллы Пугачевой".
Интересно, что в тексте сообщения необходимо было отметить
не только саму Бабкину, но и никнеймы Галкина и Пугачевой – это, по словам
ведущего шоу Владимира Маркони, гарантирует, что Максим и его супруга Алла
Борисовна увидят комментарий от Карибидиса.
Демис не хотел обижать Максима, однако перспектива наказания, артиста обещали избить полотенцем, его пугала еще больше. "Ты знаешь, Максим
столько шуток в свой адрес в этом смысле прочитал и услышал", – успокаивал его соперник
Михаил Галустян.
В итоге Карибидис опубликовал унизительный для Галкина
комментарий. После актеру вновь пришлось вспомнить о Примадонне и ее супруге. На
очередной жеребьевке его опять поставили перед выбором: оскорбить уже саму Аллу
Пугачеву, либо написать гадость близким друзьям, среди которых много известных
людей.
"Ты же явно весишь
больше восьми килограмм, как тебя пускают в салон самолета? Твое место со всеми
остальными животными в багажном отделении", – звучал текст сообщения, который Демис
Карибидис должен был отправить
Артист отказался выполнить задание. Он предпочел послать обидные
сообщения друзьям, ведь восстановить отношения с ними легче, нежели объясниться
перед Примадонной.
Отметим, что в одном из интервью признавалась,
что не содержит молодого мужа. Более того, артистка, как оказалось, полностью
зависит от супруга в финансовом плане. Все бизнес-идеи Пугачевой провалились, а ее пенсия на тот момент составляла всего 17 тысяч рублей.