Губернатор пообещал заняться реализацией проекта в ближайшие годы

Во Владимире может появиться ещё один спортивный ледовый комплекс, рассчитанный на 3500 мест. Об этом на открытии обновлённого стадиона «Труд» в Юрьев-Польском 30 ноября сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Губернатор заявил, что он сделает всё возможное и невозможное, чтобы арена появилась. Он также анонсировал строительство в Юрьеве-Польском ещё одного современного благоустроенного парка с прогулочными дорожками, зонированными местами отдыха и декоративными арт-объектами.