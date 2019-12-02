Жители 33 региона стали больше зарабатывать. Владимирская область разместилась на 59 месте из 85.

Жители Владимирской области стали больше зарабатывать. По крайней мере об этом говорит очередной рейтинг российских регионов по уровню зарплат от . Наша область разместилась на 59 месте. Полтора процента наших земляков получают более 100 тысяч рублей в месяц, а чуть больше 16,5 процентов зарабатывают менее 15 тысяч рублей. Год назад таких было больше почти на 8 процентов. Самые распространённые зарплаты в регионе от 17 до 36 тысяч рублей. У соседей дела с зарплатой обстоят по-разному. Ивановская область на 81 месте. Там почти 35 процентов получают менее 15 тысяч. Московская область на 13-м, нижегородская на 31-м месте. Ярославская и Рязанская области рядом с нами. 51-е и 54-е места соответственно.