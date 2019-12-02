Владимирские спортсмены Енисей Игнатьев и Адам Юсуфов завоевали второе и третье места соответственно на Всероссийском турнире памяти Тимофеева.

Владимирские спортсмены Енисей Игнатьев и Адам Юсуфов завоевали второе и третье места соответственно на Всероссийском турнире памяти Тимофеева среди юношей 2005-2006 годов рождения по греко-римской борьбе. Сообщили в департаменте спорта. Игнатьев выступал в весовой категории «44 кг», Юсуфов – в «75 кг».Турнир проходил в спорткомплексе единоборств ВлГУ. В соревнованиях участвовали 310 человек из 29 регионов страны. За нашу область выступали 10 человек. Борцы, занявшие первое и второе места в каждой из 15 весовых категорий, получили путевку в финал первенства России. В числе остальных и воспитанник владимирской областной СШОР по спортивной борьбе Енисей Игнатьев.