Владимирский хлебокомбинат завоевал "золото" на смотре-конкурсе в Международной промышленной академии. Высокой награды удостоены мука и сразу несколько видов хлеба.

Владимирский хлебокомбинат завоевал "золото" на смотре-конкурсе в Международной промышленной академии. Высокой награды удостоены мука и сразу несколько видов хлеба.Более ста участников из более чем двадцати стран мира. 45 экспертов в жюри. Владимирский хлеб вновь признан лучшим.Ирина Бурова, главный технолог АО «Владимирский хлебокомбинат»: «Золото завоевал такой хлеб как, например, хлеб с клюквой. Это интересный очень хлеб с добавлением клюквы, обогащенный. Хлеб работается на заквасках, имеет тонкий приятный вкус длительного брожения».Среди призеров - и хлеб греческий с добавлением грецкого ореха, и "Краски лета" с ароматными травами. Багет "Пикколо", "Старорусский", лаваш, чиабатта, праздничный каравай - всего 10 наименований. Гран-при за высокое качество получил любимый владимирцами хлеб "8 злаков". Его на комбинате производят по 300 килограммов за сутки. Это полторы тысячи буханок.Максим Галиченко, мастер-пекарь цеха по производству рустикальных хлебов АО «Владимирский хлебокомбинат»: «Это злаковый хлеб, который полезен. Это "фитнес", можно так сказать. Он злаками своими полезен, там входят восемь злаков. Кукуруза туда входит, горох, семечки, подсолнух, лен».Жюри конкурса отметило высокий вклад Владимирского хлебокомбината в мукомольное и хлебопекарное производство. Признание отраслевого сообщества получили и другие предприятия, входящие в группу "Delavant".Олег Омельченко, исполнительный директор группыDelavant: “Золотую и серебряную медали получила мука, производимая предприятием группы компаний, находящийся территориально в Юрьев-Польском районе, "Владимирский хлеб". И также высокой награды удостоилось предприятие "Вязниковский хлебокомбинат", также входящий в нашу группу компаний».На днях комбинат прошел аудит на соответствие стандартам качества ИСО. И не собирается на этом останавливаться.Олег Омельченко, исполнительный директор группыDelavant: “Мы взяли высокую планку для соответственно нового стандарта, в который мы должны будем войти уже в 2020 году. Это стандарт FCCO, это стандарт высочайшего соответствия системы менеджмента, который позволит нашему предприятию уже продвигаться не только на рынки там ближнего зарубежья, но и официально, без какого-либо дополнительного дистрибутива, попадать на рынки Западной Европы и Соединенных Штатов».Ассортимент хлебокомбината постоянно расширяется. Новинка - хлеб сельский с отрубями, который тоже взял "золото" на конкурсе, скоро поступит в продажу.