Пострадавший - он же виновник возгорания - мужчина 1962 года рождения. Он уснул пьяным с сигаретой

Пожар произошел на улице Добросельской областного центра. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт управления 30 ноября в 00.06. Площадь пожара была небольшой - 0,5 кв. м, но есть пострадавший - он же виновник возгорания - мужчина 1962 года рождения. Он уснул пьяным с сигаретой. 17 человек и 6 единиц техники участвовали в ликвидации очага возгорания. Пострадавший мужчина с ожогами был доставлен в больницу, сообщает Областное управление ГУ МЧСв Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул.Добросельская, д.191, кв. 157.На место оперативно прибыли пожарные подразделения и ликвидировали пожар на площади 0,5 кв. м. На пожаре пострадал мужчина 1962 года рождения. С ожогами ног он был госпитализирован в больницу. По предварительным данным — пострадавший уснул с сигаретой в состоянии алкогольного опьянения.К ликвидации последствий пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек.