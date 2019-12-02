На зимний фронт брошено подкрепление.

На зимний фронт брошено подкрепление.Сегодня, 2 декабря, направлено на уборку 74 рабочих и 46 единиц специализированной техники, сообщает администрация областного центра. В том числе 15 коммунально-дорожных машин, восемь уборочных машин, оборудованных щетками и три погрузчика. С 6 часов утра была продолжена обработка противогололедными материалами пешеходных тротуаров.Напомним, что глава администрации города Владимира Андрей Шохин дал указание максимально оперативно реагировать на жалобы и замечания жителей, связанные с качеством уборки и противогололедных мероприятий муниципальных территорий.Пожаловаться в МКУ «Центр управления городскими дорогами» можно по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49