Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Благотворительного фонда Доктор Лиза Натальей Авиловой и вдовцом Елизаветы Глинки Глебом Глинкой. Они обсудили открытие в Москве Центра имени трагически погибшей правозащитницы и филантропа, а также установку памятника недалеко от офиса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и вдовцом Елизаветы Глинки Глебом Глинкой. Они обсудили открытие в Москве Центра имени трагически погибшей правозащитницы и филантропа, а также установку памятника недалеко от офиса.В 2019 и в 2020 годах фонду "Доктор Лиза" будет оказана благотворительная финансовая помощь из личных средств Вячеслава Володина и ряда депутатов, сообщила советник по связям со СМИ спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова. Также было принято решение провести в стенах Госдумы выставку, посвященную Доктору Лизе.Анастасия Кашеварова напомнила, что скоро на экраны выйдет документальный фильм о Елизавете Глинке. "Предпоказ решено сделать в Государственной Думе", – заметила она. На него будут приглашены члены съемочной группы, родные и друзья доктора Лизы, а также те, кто работал вместе с ней и помогал людям."Обсуждалось открытие Центра Лизы Глинки в подвале на Пятницкой (музей Милосердия) и установки памятника недалеко от офиса на Пятницкой", – сообщила Анастасия Кашеварова детали разговора Вячеслава Володина с главой Благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой и вдовцом Елизаветы Глинки Глебом Глинкой.Напомним, как писали "Дни.ру", в 2018 году Вячеслав Володин направил на благотворительность часть своих доходов. Общая сумма пожертвований, по словам Анастасии Кашеваровой, составила 38,85 миллиона рублей.По 2,5 миллиона рублей Володин пожертвовал благотворительному фонду Доктора Лизы и организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Еще 4,25 миллиона были направлены на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви.На завершение строительством многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова, необходимого для расселения 23 ветхих бараков, спикер Госдумы направил пять миллионов рублей.22 миллиона Вячеслав Володин пожертвовал на завершение строительства школыдля детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот"Феникс" в деревне Мольгино Смоленской области.В 2017 году Вячеслав Володин передавал на благотворительность половину своих поступлений – 25,5 миллиона рублей. Основная часть доходов спикера Госдумы – прибыль по вкладам и ценным бумагам.