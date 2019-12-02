После смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер прошло около четырех месяцев. Однако ее дочь Катя до сих пор не может справиться с горем утраты. Девушка сбежала из России.

После смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Верберпрошло около четырех месяцев. Однако ее дочь Катя до сих пор не может справиться с горем утраты. Девушка сбежала из России.Екатерина призналась, что ей весьма непросто удается справляться со своей депрессией после смерти мамы. Тем не менее, она искренне старается находить в себе силы даже на то, чтобы развеяться и немного отдохнуть. Так девушка отправилась в Spa-отель во Львове, чтобы привести себя в порядок и отвлечься от печальных мыслей."Я давно не делилась с вами тем, что сейчас происходит у меня вжизни. После смерти мамы я впала в сильную депрессию, но наконец-то янашла время заняться собой. Я решила поехать не далеко, в Edem ResortMedical & SPA, где я нахожусь уже 10 дней" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала дочь знаменитости на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Екатерина подчеркнула, что помощь квалифицированных специалистов и процедуры по поддержанию красоты действительно помогают ей забыть обо всем плохом. Украинский курорт стал настоящим спасением для истерзанной души."Это уникальное место находиться в Львове. Честно говоря, я неожидала подобного уровня сервиса. Я прохожу тут детокс-программу ипривожу свои мысли в порядок. Медицинские процедуры, правильное питание ибезмятежный отдых. Тут у меня создается ощущение внутренней гармонии испокойствия", – отметила дочь Вербер.1 Дек 2019 в 8:50 PSTВ свою очередь поклонники не смогли оставить подобную публикацию без отзывов. Многие пожелали девушке скорейшего восстановления морального баланса: "Береги себя Катенька, время лечит, все будет хорошо", "Катюша , держись ! У тебя свои детки и ты им важна счастлива как твоя мама была важна для тебя", "Я знаю, что такое депрессия, сил вам".