В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Череповце местная Северсталь и новосибирская Сибирь порадовали зрителей обилием заброшенных шайб. Гости обыграли хозяев льда со счетом 6:4.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Череповце местная "Северсталь" и новосибирская "Сибирь" порадовали зрителей обилием заброшенных шайб. Гости обыграли хозяев льда со счетом 6:4.За победителей отличились Илья Морозов, Егор Миловзоров, Микаэль Руохомаа, Андрей Ермаков, Юкка Пельтола и Евгений Чесалин. В составе "Северстали" дубль оформил Вадим Кудако. Еще по шайбе забросили Егор Морозов и Игорь Гераськин.В других встречах дня "Барыс" в Нур-Султане разгромил минское "Динамо" со счетом 5:1, а нижнекамский "Нефтехимик" дома оказался сильнее "Сочи" – 4:1.