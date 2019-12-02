За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 62 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Произошло 371 дорожное происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский районПо предварительной информации, 26.11.2019 г. в 00:04 на 143 км автодороги МБК А-108 водитель а/м «Опель-Корса», 1993 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с а/м «Субару-Импреза» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м «Опель-Корса» от полученных травм скончалась в реанимационном отделении ЦРБ г. Киржач; 2. водитель а/м «Субару-Импреза» с диагнозом: открытая рана грудной клетки, открытый перелом левой голени, закрытый перелом правой голени – госпитализирован.Суздальский районПо предварительной информации, 27.11.2019 г. в 12:40 на 26 км а/д М-7 «Волга» на подъезде к г. Владимиру, водитель а/м УАЗ-3151, 1966 г.р., в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся прямо во встречном направлении а/м «НУUNDАI-GRАND SТАRЕХ» под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель а/м «УАЗ-3151» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лба - направлен на амбулаторное лечение.Город ВладимирПо предварительной информации, 28.11.2019 г. в 00:10 в г. Владимире в районе ул. Погодина, д. 2а, водитель а/м «ВАЗ–21102», 1988 г.р., при повороте налево, не предоставил преимущество в движении двигавшейся прямо во встречном направлении а/м «Джили» под управлением водителя 1996 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м «Джили» с диагнозом: ушиб грудной клетки - направлен на амбулаторное лечение; 2. пассажир а/м «ВАЗ–21102», 2001 г.р., с диагнозом: закрытый перелом правой голени – госпитализирована.Ковровский районПо предварительной информации, 29.11.2019 г. в 03:00 на 232 км а/д М-7 «Волга» неустановленный водитель, управляя н/у а/м., двигаясь в сторону г. Нижний-Новгород, при перестроении с правой полосы в левую полосу допустил столкновение с автобусом «Мерседес-Бенц-22360С» под управлением водителя 1995 г.р. От удара автобус «Мерседес-Бенц-22360С» отбросило на движущийся попутно по правой полосе а/м «ДАФ-AS47XS» под управлением водителя 1986 г.р. После полной остановки на автобус «Мерседес-Бенц» совершают наезд два большегрузных технических средства: а/м «Скания» и а/м «Кенфурт». В результате ДТП: 1.пассажир автобуса «Мерседес-Бенц», 1964 г.р. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга - направлен на амбулаторное лечение. 2.пассажир автобуса «Мерседес-Бенц», 1965 г.р., с диагнозом: ушиб копчика направлен на амбулаторное лечение. 3.пассажир автобуса «Мерседес-Бенц», 1956 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма - направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 30.11.2019 г. в 05:45 на 184 км а/д М-7 «Волга» водитель а/м «Опель-Астра», 1966 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с а/м «Мерседес» под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир а/м «Опель-Астра», 1973 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, хлыстовая травма шеи, ушиб коленного сустава справа - направлен на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 01.12.2019 г. в 23:50 на 140 км а/д М-7 «Волга», водитель а/м «Митсубиси-Лансер», 1976 г.р., потерял контроль над управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на дорожный знак (по направлению движения). В результате ДТП пассажир а/м «Митсубиси-Лансер», 1975 г.р., с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом правой руки, ушиб грудной клетки - направлен на амбулаторное лечение.