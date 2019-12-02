Изменения в оплате услуги по сбору и вывозу ТКО произойдут в территориях зон № 1 и №3.

Не "жилищная услуга", а "коммунальная". С декабря этого года плата за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов в тех районах, где мусорная реформа всё-таки стартовала, должна быть исключена из платы за содержание жилого помещения.Так, изменения в оплате услуги по сбору и вывозу ТКО произойдут в территориях зоны1. Напомним, в неё входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. Региональный оператор этой зоны - столичная "Хартия". А также - в зоне3. Её будет обслуживать оператор ООО "Эко-транс". А вот вторая зона, в которую входит областной центр, пока остаётся без "мусорного хозяина". Здесь оператор до сих пор не определён. Регион и так попал в число аутсайдеров, где реформа идёт "со скрипом".Мария Платанюк