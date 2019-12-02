Президент США в последнее время все чаще попадает впросак. Его последнюю выходку активно обсуждают в Сети, насмехаясь над американским лидером.

Президент США в последнее время все чаще попадает впросак. Его последнюю выходку активно обсуждают в Сети, насмехаясь над американским лидером.Во время официального визита глава Америки потерял свою жену Меланию. Держа в руке зонт, он направлялся к ожидающему их вертолету. Но на опубликованном в Интернете видео видно, как политик внезапно останавливается прямо посреди поля.Оказалось, позади него бежала его супруга, про которую Дональд, судя по всему, совершенно забыл. Так как зонт был в руке Трампа, бедная женщина еще и промокла под моросящим дождем.Видимо, президент слишком быстро шагал, и в какой-то момент Мелания от него просто-напросто отстала. Но как глава государства этого не заметил, остается загадкой.