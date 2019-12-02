За помощью обратились более тысячи жителей области. В региональном отделении партии "Единая Россия" завершилась неделя приёма.

За помощью обратились более тысячи жителей области. В региональном отделении партии "Единая Россия" завершилась неделя приёма. Многие жители не могут решить свои вопросы годами - не хватает юридической поддержки и понимания со стороны чиновников.Вячеслав Есипов, житель деревни Богослово Суздальского района: «Я с 2014 года обращаюсь в регионгаз с целью подключения моего жилого дома в селе Богослово. До сих пор вопрос не решен. последнее, что мне предложил Регионгаз - это построить новый газопровод, протяженностью 380 метров и диаметром трубы 215 миллиметров. В сумме выходит - два миллиона триста».Неделяприема проводится ежегодно, она приурочена ко дню рождению партии. В этом году "Единой России" исполнилось 18 лет. Самые острые вопросы - в сфере ЖКХ. Вывоз мусора, недостаточное освещение дворов, ремонт крыш, газификация. Многих волнует строительство дорог, работа общественного транспорта. Специальная рабочая группа создана по вопросу ликвидации левых поворотов на М-7. Поддержку получили и те, кто пришел по личным вопросам - вступление в права наследства, социальные льготы, проблемы со стажем. По словам Вячеслава Картухина, заместителя председателя ЗС, многим нужна юридическая помощь. Часто люди просто не знают своих прав.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия»: "Жители понимают, что только партия "Единая Россия" способна решать их насущные проблемы. Сразу хотелось бы отметить, что большинство вопросов с которыми обратились граждане во время недели приемов, были решены положительно. Оставшиеся вопросы будут прорабатываться и по мере их решения будут доведены до заявителей"."Вести - Владимир"