Официальный представитель МИД России ответила на дерзкое заявление Незалежной.
Мария Захарова сделала жесткое и саркастичное заявление после слов украинцев о
готовности принять пару областей нашей страны.
Официальный представитель МИД России ответила на дерзкое заявление Незалежной.
Мария Захарова сделала жесткое и саркастичное заявление после слов украинцев о
готовности "принять пару областей" нашей страны.
Дипломат напомнила о судьбе Крыма,
вошедшего в 2014 году в состав России. "Одна "российская область" уже
была в составе Украины, и ей там не понравилось", – цитирует Марию Захарову .
Таки образом
она спустила с небес на землю вице-премьера правительства Украины по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Ранее именно в своем
Твиттере он заявил о готовности "забрать" пару российских областей.
В публикации политик
сообщил, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но
и готова взять часть регионов нашей страны. По его словам, такое развитие
событий позволит восторжествовать исторической справедливости.
Материал дополняется