Официальный представитель МИД России ответила на дерзкое заявление Незалежной. Мария Захарова сделала жесткое и саркастичное заявление после слов украинцев о готовности принять пару областей нашей страны.

Официальный представитель МИД России ответила на дерзкое заявление Незалежной.Мария Захарова сделала жесткое и саркастичное заявление после слов украинцев оготовности "принять пару областей" нашей страны.Дипломат напомнила о судьбе Крыма,вошедшего в 2014 году в состав России. "Одна "российская область" ужебыла в составе Украины, и ей там не понравилось", – цитирует Марию Захарову .Таки образомона спустила с небес на землю вице-премьера правительства Украины по вопросамевропейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. Ранее именно в своемТвиттере он заявил о готовности "забрать" пару российских областей.В публикации политиксообщил, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, нои готова взять часть регионов нашей страны. По его словам, такое развитиесобытий позволит восторжествовать исторической справедливости.Материал дополняется