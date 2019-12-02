Грядущий саммит в нормандском формате серьезно беспокоит Киев. Опасения украинского руководства озвучил политолог Николай Сунгуровский. Он не исключил, что Владимир Путин решил пригласить на встречу представителей Донецкой и Луганской народных республик. Тогда Владимиру Зеленскому не уйти от прямого диалога с ними.
Грядущий саммит в нормандском формате серьезно беспокоит Киев. Опасения украинского руководства озвучил политолог Николай Сунгуровский. Он не исключил, что Владимир Путин решил пригласить на встречу представителей Донецкой и Луганской народных республик. Тогда Владимиру Зеленскому не уйти от прямого диалога с ними.
Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.
Контуры мирного урегулирования обсудят лидеры России, Германии, Франции и
Украины. Кошмаром для Зеленского станет участие во встрече представителей ДНР и
ЛНР, сказал Сунгуровский в интервью украинскому порталу "Апостроф".
Формально не территории Евросоюза они находиться не могут,
поскольку числятся в санкционных списках, напомнил эксперт. Но если российский
лидер решит пригласить их в Париж, то президент Франции Эммануэль Макрон может
пойти на уступки, считает Сунгуровский.
Из-за этого Зеленский может попасть в безвыходную ситуацию,
полагает аналитик. В случае срыва переговоров вина ляжет на Киев, подчеркнул
он. "Мы страна-жертва, нам выгодно заключение мира, но не на любых
условиях. И это должно было быть озвучено при подготовке этого саммита", -
заметил эксперт.
На прошлой неделе в депутаты ДНР признали территорией
республики все земли, входившие в состав бывшей Донецкой области Украины на
начало 2014 года. Эксперты считают, что Зеленскому придется или выйти из
минского процесса, или согласиться на расширение границ непризнанных республик.
На саммите в нормандском формате президенты России и Украины обсудят дальнейшие шаги по урегулированию в Донбассе после отводы войск. Не исключено, что Владимир Путин и пообщаются тет-а-тет.