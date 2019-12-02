Эксперты обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о его несогласии с главными пунктами минских соглашений. Этим провокационным заявлением, уверены они, украинский лидер ставит под сомнение целесообразность переговоров в нормандском формате в Париже 9 декабря.

Эксперты обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о его несогласии с главными пунктами минских соглашений. Этим провокационным заявлением, уверены они, украинский лидер ставит под сомнение целесообразность переговоров в нормандском формате в Париже 9 декабря.В интервью сразу нескольким европейским изданиям – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza – Владимир Зеленский признался, что несогласен с порядком выполнения минских соглашений. Президента Украины не устроило то, что контроль над границей должен быть восстановлен только после проведения выборов в Донбассе."Я не согласен с такой последовательностью событий", – заявил бывший шоумен. Эксперты расценивают это заявление не иначе как провокацию перед переговорами. "Владимир Александрович, что-то чуя, решил сорвать встречу в Париже? О чем с тобой разговаривать, если ты не согласен с самыми главными пунктами Минска?", – на своей странице в "Телеграм" заметил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц."Зеленский не хочет (не может, боится) проводить выборы на Донбассе, потому, так же как и его предшественник, начинает искать причины, чтоб они не состоялись", – оценила сомнительные заявления президента Украины журналистка Юлия Витязева. "Интересно, он с такой повесткой собирается ехать в Париж?", – добавила она.Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в свою очередь, предположил, что либо Владимир Зеленмский плохо понимает саму суть минских соглашений, либо попросту хочет от них увильнуть. "Вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств", – подчеркнул эксперт.По его словам, даже если какие-то пункты минских соглашений находятся в противоречии с законами Украины, то менять надо именно их, а не подписанный в Минске договор. "Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов", – подчеркнул Алексей Чеснаков.Он добавил, что украинские политики создали для своей страны репутацию ненадежного партнера. "Поэтому в отношении нее должна действовать презумпция виновности – любые попытки пересмотра последовательности Минских соглашений – уловки для их невыполнения", – заключил политолог.