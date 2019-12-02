Уголовное дело направлено в суд

В Гусь-Хрустальном местного 38-летнего жителя обвиняют в краже имущества из чужого автомобиля, сообщает УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, летом этого года, обвиняемый разбил стекло «ВАЗ-2115», залез в салон и похитил оттуда аккумулятор, колонки, буксировочный трос и инструменты, общей стоимостью в 15 тысяч рублей.При задержании выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за похожие преступления. Часть имущества он продал, а что-то хотел использовать сам. Уголовное дело направлено в суд.