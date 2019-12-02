Фигурант проник в чужой автомобиль, повредив заднее стекло.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан оперативниками летом текущего года после поступившего в полицию сообщения о краже имущества из автомобиля.По версии следствия, обвиняемый, используя инструменты, повредил заднее стекло «ВАЗ-2115», проник в салон и похитил из него аккумуляторную батарею, акустические колонки, буксировочный трос, инструменты.Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 15 000 рублей.Фигурант, ранее судимый за аналогичные преступления, планировал часть похищенного продать, а остальным пользоваться самостоятельно. Имущество было изъято в ходе следствия и возвращено владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.