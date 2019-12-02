Уголовное дело направлено в суд

В Муроме 61-летний местный житель обвиняется в краже нескольких метров рельсов, ведущих к помещениям склада, сообщает УМВД России по Владимирской области.В сентябре в полицию обратился представитель предприятия, сообщивший о пропаже части железнодорожного полотна, стоимостью 21 тысячу рублей. Полицейские быстро установили подозреваемого. При задержании выяснилось, что обвиняемый, проезжая мимо, нашёл демонтированные рельсы, забрал их в машину и планировал сдать их в пункт приёма металла, однако полицейские ему помешали.Уголовное дело направили в суд.