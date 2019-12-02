Борьба за жизнь! Митинг за закрытие Александровского полигона твердых коммунальных отходов собрал около 7,5 тыс. участников.

Борьба за жизнь! Митинг за закрытие Александровского полигона твердых коммунальных отходов собрал около 7,5 тысяч участников. Из них подписали резолюцию 6036 человек. Такое количество обеспокоенных экологической тематикой на центральное площади города видят впервые за все время проведения протестов.Организовали митинг не просто, не быстро и только через суд.Напомним, что инициативная группа подала несколько уведомлений в администрацию Александровского района с просьбой разрешить проведение очередного проста в начале декабря. Но на уведомления провести митинг администрация ответила отказомиз «соображений безопасности».Требование только одно -закрыть свалку, на которую до сих пор привозят отходы, или назначить за её аренду сумму, которая могла бы решить проблемы с экологией. Общественники надеются, что смогут донести свою позицию до властей не только местного и областного уровня, но и в том числе федерального.Примером для людей стал успех«антимусорного» протеста в Карабаново. Там на согласованный митинг вышли около 3 тысяч человек,чтобы призвать местные власти отменить публичные слушания по правилам землепользования и застройки.Яна Зайцева, активист: «Этот проект удавалось жалобами и работой с чиновниками приостановить. Он должен был стартовать в 2019 году с 1 января. Проект реконструкции нам удавалось растянуть на год и сейчас он уходит второй раз на Госэкспертизу И мы очень боимся, что его согласуют. Чтобы этого не случилось нам обязательно нужно было выстрелить и реально собрать большое количество подписей жителей, которые мы во все инстанции пристроим. С главными требованиями - никакого расширения, закрыть и рекультивировать то, что есть».Экологические митинги с «антимусорной» повесткой проводятся в Александрове уже несколько лет. На самом многочисленном из них присутствовало до 400 человек.