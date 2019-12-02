После открытия в пятницу обхода поселка, автобусный перевозчик отказался заезжать в Бараки.

После открытия в пятницу обхода поселка, автобусный перевозчик отказался заезжать в БаракиПосле завершения строительства обхода на участке трассы «Владимир — Муром — Арзамас» поворот для сквозного проезда транспорта через поселок оказался закрыт. До единственной сделанной на трассе остановки автобуса далеко, туда надо идти пешком и в темноте. В итоге, не имеющим собственных автомобилей жителям, стало крайне тяжело добраться на работу в город. А также в ближайший ФАП в поселке Вяткино.Уже в воскресенье, 1 декабря, жители устроили сельский сход по этому вопросу, о котором они сообщили в соцсетях. Принявшие участие в сходе директор ГУП «Владимирский автовокзал» Павел Левин и председатель комитета по внутренней политике администрации Владимирской области Олег Леухин пообещали, что проблема будет обсуждаться в обладминистрации 2 декабря.Напомним, что уже в день открытия обхода, «Вести-Владимир» сообщили, о недовольстве жителей ухудшившейся транспортной доступностью поселка, .