Суд отклонил апелляцию адвоката Ивана Сметанина.

Адвокат Ивана Сметанина, который арестован по подозрению в хищении 80 млн бюджетных рублей, обжаловал постановление суда о взятии его подопечного под стражу. Однако Владимирский областной суд отклонил жалобу защитника. Фемида посчитала, что нарушений УПК в вердикте Октябрьского райсуда нет.Напомним, что экс-директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 12 ноября отправлен в СИЗО по обвинению в хищении и растрате. По версии следствия, он в рамках госконтракта на поставку серверного оборудования на сумму 121 899 791 рублей 85 копеек, похитил часть средств.В результате в следственном изоляторе бывшему чиновнику придётся просидеть, как минимум, до 9 января. Свою вину Иван Сметанин пока не признал.